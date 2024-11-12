Уход спортивного директора из «Спартака» назвали обоснованным

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал совершенно обоснованным увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Спортивный директор также несет ответственность за результаты команды, как и главный тренер. Особенно за то, как в клубе проведены трансферные кампании. Считаю, что затраты, которые понес клуб, – приличные, поэтому акционеры «Лукойла» вправе требовать хороший результат», — заявил он.

10 ноября стало известно, что Амарал, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает «Спартак» по соглашению сторон.

10 ноября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.