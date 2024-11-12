Экс-президент Франции Саркози посетит матч с Израилем в Лиге наций

Экс-президент Франции Николя Саркози намерен посетить матч Франции и Израиля.

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Встреча команд в 5-м туре группового этапа Лиги наций пройдет в четверг на стадионе «Стад де Франс». Сообщалось, что полиция Парижа усилит меры безопасности на матче в связи со случившимся ранее нападением на фанатов «Маккаби» Тель-Авив в Нидерландах.