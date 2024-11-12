Футбольный эксперт считает, что Мбаппе может не вернуться в сборную при Дешаме

Французский журналист Даниэль Риоло не исключает, что нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может вновь не попасть в заявку на ближайшие матчи сборной Франции. Главный тренер команды Дидье Дешам не вызвал нападающего «сливочных» на игры Лиги наций с Израилем и Италией, не объясняя прессе причину.

«Есть только одна причина, и я на 1000% уверен, Дешам заставляет Мбаппе расплатиться за то, что случилось в прошлый раз. Просто: «Я травмирован, я не выйду на поле», — и через три дня он играет [за «Реал»]. Дешаму пришлось сказать что-то, что оказалось ложью, и, следовательно, выставило его дураком. Ни с точки зрения авторитета, ни просто по-человечески Дешам не мог оставить это без внимания. Поэтому он и отодвинул Мбаппе в сторону. Прав Мбаппе или нет, это его дело, но я не уверен, что он усвоит этот урок. Посмотрим, что будет в марте. Ситуация может только ухудшиться. До такой степени, что Килиан Мбаппе не вернётся в сборную Франции, пока Дидье Дешам на бровке. В любом случае сейчас он является капитаном сборной, поскольку повязку с его руки ещё не сняли… Но ничего не исключает возможности скандала и того, что, возможно, последует заявление типа: «Раз так, я пока не собираюсь возвращаться», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Сборная Франции сыграет с Израилем 14 ноября в Париже и 17 ноября с Италией в Милане.