«Зенит» провел встречу с руководством АБФФ и посольством Венгрии в Белоруссии

Петербургский «Зенит» провел встречу с руководством Белорусской федерации футбола (АБФФ) и посольством Венгрии в Белоруссии, сообщает пресс‑служба «сине‑бело‑голубых».

© ФК «Зенит»

Встреча состоялась в понедельник в Доме футбола в Минске.

«Зенит» представляли директор департамента женского футбола Геннадий Аношин и директор центра повышения квалификации тренеров Сергей Морозов.

Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Белоруссии Зита Илона Бенчик, заместитель посла Антал Кулчар и второй советник посольства Эдит Баньас.

— Стороны обсудили взаимодействие в сфере детско‑юношеского футбола, проведение семинаров и лекций, совместную организацию товарищеских матчей и турниров «Газпром»-Академии, Академии Федерации футбола Беларуси и клубов из Венгерской Республики, — говорится в сообщении.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.