«Локомотив» улучшил условия контракта с Батраковым

Футбольный менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил, что футболист подписал с клубом дополнительное соглашение на улучшенных финансовых условиях, при этом срок контракта остался прежним.

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«У Алексея был пункт, по которому условия улучшаются после того, как футболист проведет определенное количество матчей. Клуб не стал дожидаться этого срока и раньше активировал этот пункт», – приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

По словам Кузьмичева, в рамках действующего договора была достигнута договоренность с генеральным директором и спортивным директором клуба об улучшении условий контракта Алексея, которые были восприняты с пониманием. Также он отметил, что было подписано дополнительное соглашение к контракту, и условия для Алексея были улучшены, хотя сам контракт остался без изменений.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Действующее соглашение игрока с «Локомотивом» истекает летом 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 5 млн.

Сейчас «Локо» идет на третьем месте в турнирной таблице, заработав 34 очка после 15 туров. Выше – «Зенит» и «Краснодар».