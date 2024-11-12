«Локомотив» улучшил условия контракта с Батраковым
Футбольный менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил, что футболист подписал с клубом дополнительное соглашение на улучшенных финансовых условиях, при этом срок контракта остался прежним.
«У Алексея был пункт, по которому условия улучшаются после того, как футболист проведет определенное количество матчей. Клуб не стал дожидаться этого срока и раньше активировал этот пункт», – приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».
По словам Кузьмичева, в рамках действующего договора была достигнута договоренность с генеральным директором и спортивным директором клуба об улучшении условий контракта Алексея, которые были восприняты с пониманием. Также он отметил, что было подписано дополнительное соглашение к контракту, и условия для Алексея были улучшены, хотя сам контракт остался без изменений.
В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Действующее соглашение игрока с «Локомотивом» истекает летом 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 5 млн.
Сейчас «Локо» идет на третьем месте в турнирной таблице, заработав 34 очка после 15 туров. Выше – «Зенит» и «Краснодар».