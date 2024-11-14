Тренер «Локомотива» заткнул уши, когда ему рассказали про интервью Дзюбы

Главный тренер молодежной команды московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов сказал, что ему неинтересна критика форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в адрес наставника главной команды красно-зеленых Артема Дзюбы, передает «Матч ТВ».

© ФК «Акрон»

«Мне сказали, что Дзюба что‑то говорил про Галактионова. На этом я сказал: «Все». И уши заткнул, потому что мне это слышать неинтересно», — сказал Хохлов.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем чемпионате России Дзюба провел семь матчей, забив два мяча.