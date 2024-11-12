Дзюба жестко раскритиковал Константина Генича

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба жёстко раскритиковал известного футбольного комментатора Константина Генича. В частности, Дзюба вспомнил случай о том, как Генич не по делу обвинил его в наличии лишнего веса. Футболист призвал всех «заниматься своим делом» и «не лезть к другим».

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