«Торпедо» подписало контракт с нападающим Владиславом Кодолой, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний белорусский форвард подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом сроком на один сезон. Ранее в текущем сезоне форвард провёл одну игру за «Нефтехимик», выступая на пробном контракте.

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Хоккеист ранее выступал за «Северсталь», «Динамо» из Минска и «Барыс». Всего в КХЛ игрок провёл 352 игры и набрал 130 очков — забросил 46 шайб и отдал 84 результативные передачи. Кодола начинал сезон в астанинском «Барысе», где сыграл 12 встреч без набранных очков.

В составе сборной Беларуси Кодола выступал на чемпионате мира и других турнирах. Ранее форвард также вызывался в сборную России на различные международные соревнования.