Футбольный функционер Орещук: «Спартак» стал средней командой

«Спартак» стал средней командой, в которой практически нет футболистов высокого уровня, заявил «Матч ТВ» футбольный функционер Роман Орещук.

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Ранее форвард «Акрона» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что в «Спартаке» растеряли дух народной команды и его это сильно расстраивает.

— Не могу согласиться с Артемом в том, что дух «Спартака» потерян, потому что никогда не был внутри команды. Но то, что «Спартак» стал средней командой, — это факт, результаты говорят сами за себя. Меньше денег не стало, но куда‑то делись футболисты. Сейчас в клубе мало футболистов топ‑уровня, — сказал Орещук «Матч ТВ».

Дзюба является воспитанником «Спартака», за который он выступал в 2006–2015 годах с перерывами на аренды в другие клубы. После этого нападающий перешел в «Зенит», где играл до 2022 года.

«Спартак» после 15 туров набрал 28 очков и занимает 5‑е место в турнирной таблице РПЛ.

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