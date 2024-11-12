Сборная России начала подготовку к товарищеским встречам с Брунеем и Сирией

Сборная России начала подготовку к последним товарищеским встречам в уходящем году: 15 ноября в Краснодаре команда главного тренера Валерия Карпина примет Бруней, а 19-го числа сыграет в Волгограде с Сирией.

За те два с половиной года, что сборная не участвует в официальных турнирах, у нее бывали матчи с разными командами: от участников финальной стадии чемпионата мира Сербии с Камеруном до Ирака и Кении. Но Бруней, а это ближайший соперник, однозначно можно назвать самым загадочным оппонентом россиян.

Если брать за основу рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), Бруней - одна из худших сборных мира. "Желто-белые" занимают 184-е место из 210 в списке. Хуже только такие команды, как Шри-Ланка, Гибралтар, Макао, Лаос. Наш следующий соперник уже выбыл из квалификации чемпионата мира-2026, крупно проиграв в предварительном раунде Индонезии со счетом 0:6.

В Брунее есть местный чемпионат - Суперлига, основана в 2012-м. В соревновании участвуют 14 команд, самая титулованная из них - клуб спортивного общества Королевских Вооруженных сил.

О разнице в уровне между Брунеем и Россией говорит только лишь один факт: суммарная трансферная стоимость всех игроков "желто-белых" оценивается экспертами с авторитетного портала Transfermarkt в 1,14 миллиона евро, нашей сборной - 141 миллион. Главная звезда азиатской команды - 21-летний полузащитник Хакеме Язид Саид (стоимость - 175 тысяч евро).

Трансферная стоимость игроков сборной Брунея равна 1,14 млн евро, нашей команды - 141 млн. Разница - в 123 раза.

Многие болельщики наверняка задаются вопросом: почему именно Бруней? Ответ лежит на поверхности: с учетом отсутствия соперников во время предыдущего сбора в октябре, когда в последний момент сорвалась товарищеская игра с Пакистаном, Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо было найти оппонентов в последнее окно для сборных в этом году. Удалось договориться с Брунеем и Сирией, хотя в следующем году, если верить словам руководителей РФС, у национальной команды будут соперники посерьезнее. Ранее сообщалось о переговорах с федерациями футбола Бразилии, Уругвая.

Что касается предстоящих игр, то по разным причинам их пропустят сразу несколько лидеров россиян. В частности, капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов, а также полузащитник "Монако" Александр Головин. Перед началом сбора Валерий Карпин постарался объяснить, как он выбирал состав и чего ждет от ноябрьских матчей.

Почему в окончательном списке нет Головина?

Валерий Карпин: Он приезжал к нам в октябре после непростой травмы голеностопа. Тогда Александр продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за "Монако" с дискомфортом. Эта пауза должна помочь ему полностью восстановиться.

В команде есть три игрока из "Краснодара" - Александр Черников, Станислав Агкацев и Никита Кривцов. Будет ли у них какое-то преимущество при выборе состава на матч с Брунеем?

Валерий Карпин: Не сказал бы так. Скорее, это небольшой плюс, поскольку игра будет в Краснодаре, а они знакомы и со стадионом, и с болельщиками. Но в первую очередь будем смотреть на уровень готовности, на то, как футболисты будут выглядеть перед матчем.

Вы вызвали полузащитника американской "Атланты" Алексея Миранчука. Успеет ли он восстановиться от недавних игр за клуб?

Валерий Карпин: У нас сбор до 19 ноября. До матча с Сирией у него будет достаточно времени, чтобы адаптироваться.

Из расширенного списка в окончательный состав не попали такие игроки, как Руслан Литвинов, Александр Сильянов и Иван Сергеев, которые регулярно выступают за свои клубы. Почему вы их отцепили?

Валерий Карпин: Почти у всех этих игроков есть определенные проблемы со здоровьем. Решили их не вызывать по рекомендациям врачей, не подвергать риску усугубить повреждения и дать возможность восстановиться.