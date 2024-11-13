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Шикунов назвал футболиста «Спартака», который является открытием РПЛ

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что полузащитник «красно‑белых» Эсекьель Барко является открытием текущего сезона Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Шикунов назвал футболиста «Спартака», который является открытием РПЛ
© Матч ТВ

В нынешнем сезоне МИР РПЛ Барко провел за «Спартак» 14 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

— Барко является лучшим футболистом «Спартака» в этом сезоне. Он пришел в новую команду, а все говорили: «Кто это? Почему такая сумма?» Но он сразу же, в первом матче забил «Химкам» потрясающий штрафной, а потом у него пошло. Такое бывает. Барко является открытием этого сезона РПЛ, — цитирует Шикунова «Чемпионат».

«Спартак» 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В 16‑м туре «красно‑белые» 23 ноября примут московский «Локомотив».

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