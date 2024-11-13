Шикунов назвал футболиста «Спартака», который является открытием РПЛ

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что полузащитник «красно‑белых» Эсекьель Барко является открытием текущего сезона Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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В нынешнем сезоне МИР РПЛ Барко провел за «Спартак» 14 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

— Барко является лучшим футболистом «Спартака» в этом сезоне. Он пришел в новую команду, а все говорили: «Кто это? Почему такая сумма?» Но он сразу же, в первом матче забил «Химкам» потрясающий штрафной, а потом у него пошло. Такое бывает. Барко является открытием этого сезона РПЛ, — цитирует Шикунова «Чемпионат».

«Спартак» 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В 16‑м туре «красно‑белые» 23 ноября примут московский «Локомотив».

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