Смолова ограбили во время матча в Казани

С нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым произошёл неприятный инцидент во время 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра проходила в Казани. Во время встречи из шкафчика Смолова в гостевой раздевалке пропали часы стоимостью в 7–8 млн рублей, сообщает «Спорт-экспресс».

© Чемпионат.com

Сотрудники стадиона просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.

СМИ: Смолов расстался с внучкой Ельцина

Напомним, матч в Казани завершился со счётом 1:1. «Краснодар» забил ещё один гол на последних минутах, но арбитр Сергей Карасёв отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора. Именно в игре с «Рубином» прервалась победная серия «Краснодара» в РПЛ, которая длилась 11 матчей и около трёх месяцев.