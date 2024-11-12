Стало известно о психологических проблемах Мбаппе

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на протяжении нескольких месяцев испытывает значительные психологические проблемы. Об этом пишет французский портал L’Équipe со ссылкой на источники в окружении футболиста.

Источник отметил, что ментальные проблемы появились у форварда «не просто так». Он добавил, что для того, чтобы состояние футболиста улучшилось, ему нужна помощь специалистов.

Собеседник портала заметил, что на состояние Мбаппе повлияла история с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, который якобы не пожелал вызвать нападающего в национальную команду.

«Самое главное, что Килиан может снова обрести счастье, играя в футбол», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что Мбаппе испытывает психологические трудности после своей скандальной поездки в Стокгольм, по итогу которой его обвинили в возможной причастности к изнасилованию девушки, а также нервничает на фоне тяжёлого старта карьеры в «Королевском клубе».