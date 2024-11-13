Первые два месяца Антона Миранчука в Швейцарии — боль

Россиянину не повезло с клубом. Зато весёлый президент сравнивает его с Зиданом и Платини.

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Летом Антон Миранчук попрощался с «Локомотивом» и начал искать варианты за границей: были слухи про Турцию, но аккурат к дедлайну полузащитник уехал в швейцарский «Сьон». Как себя чувствует россиянин спустя два месяца?

Подписать Миранчука хотел колоритный президент «Сьона»

С трансфером Миранчука в российское инфополе с двух ног влетел Кристиан Константин, президент «Сьона». Он сразу порадовал СМИ экстравагантными комментариями и особой любовью к игре полузащитника.

Например, подтвердив переход Антона, он уверил, что россиянин вернёт клуб к прежним вершинам: «Не то что Марио Балотелли». Марио, напомним, играл за «Сьон» в сезоне-2022/2023, но запомнился отнюдь не голами, а скандалами.

Спортивный юрист Михаил Прокопец, помогавший игроку с трансфером в Швейцарию, тоже подчеркнул, что Константин в восторге от футболиста и видит в нём смесь Зидана и Платини. Вскоре президент вышел с новым комментарием, но теперь Антон напоминал ему других легенд.

«Миранчук — отличный игрок. В нём есть что-то от Бергкампа и ван Бастена. Оформить трансфер было легко и в то же время трудно. Сначала мы думали, что найти такого игрока невозможно. Во многих клубах смешивают политику и спорт, но мы сосредоточились на спорте, придерживаясь более нейтральной позиции. Пришло время Антону показать свой потрясающий талант Западной Европе».

По словам Кристиана, приезд такого футболиста – знак свыше. Антон пошёл на большие финансовые уступки – по информации «Чемпионата», игрок получает € 1,2 млн в год (хотя, по слухам, «Зенит» предлагал больше). А от самого футболиста в клубе ждут голевых подвигов и помощи в завоевании титулов.

С учётом описанного, Кристиан вырисовывается весьма интересным персонажем. И это действительно так. Игровая карьера у Константина не сложилась, поэтому он ушёл в менеджмент и с 1992 года возглавляет «Сьон». Хотя и с небольшими перерывами: в 1998-м уходил в отставку, но вернулся через четыре года. При Константине клуб взял одно чемпионство и семь Кубков Швейцарии.

Российской аудитории Кристиан стал широко известен ещё в 1997 году, когда его клуб встретился со «Спартаком» в плей-офф Кубка УЕФА. Москвичи сыграли со «Сьоном» результативную ничью (благодаря которой проходили вперёд), но Кристиан пожаловался на неправильный размер ворот, пошёл сам вымерять высоту рулеткой и выбил у УЕФА переигровку – но там «Спартак» победил 5:1.

И это не самое безумное в период правления Кристиана. Президент закрывал трибуну с ультрас из-за конфликта, бил телевизионного эксперта и судью, четыре раза занимал пост временного тренера (хотя не обладает нужной лицензией), ловил баны за трансферные махинации, а ещё выгонял из клуба футболистов, которые не хотели идти на сокращение зарплаты из-за коронавируса.

В общем, с таким президентом точно не заскучаешь.

«Сьон» в диком кризисе: вернулись в элиту с одним из самых дешёвых составов лиги

Перед сезоном «Сьон» вернулся в высшую лигу Швейцарии после года во втором по силе дивизионе. Надеяться на какие-то титулы трудно, да и на еврокубки – тоже. Последний раз клуб играл в Европе в 2017-м – попали в квалификацию Лиги Европы, но сразу вылетели от литовской «Судувы». Последний заход на групповой этап случился в сезоне-2015/2016: тогда попали в «группу смерти» ЛЕ с «Бордо», «Ливерпулем» и «Рубином», но неожиданно вышли в плей-офф. Единственное поражение тогда нанёс именно казанский клуб. В 1/16 финала швейцарская команда пободалась с «Брагой», но всё-таки не устояла и проиграла 3:4.

Прямо сейчас команду тренирует француз Дидье Толо. Как футболист он выиграл Кубок Интертото с «Бордо» в 90-х и играл вместе с Зиданом, а последние годы карьеры провёл как раз в «Сьоне». Здесь же он добился главных тренерских побед: именно при нём клуб так хорошо выступил в Лиге Европы — 2015/2016, а ещё завоевал два кубка.

В прошлом году Толо оформил четвёртый заход в «Сьон» как тренер и вернул команду в элиту. Сейчас он работает в команде уже полтора года. Это неожиданно, если учитывать, что за пять лет президент оформил 17 тренерских перестановок в команде.

Возможно, Толо сможет совершить ещё одно сьонское чудо, но против команды говорят цифры: по трансферной стоимости «Сьон» занимает предпоследнее место в лиге (€ 18 млн). Самый дорогостоящий футболист, конечно, Миранчук (€ 6 млн) – остальные даже не пробивают отметку в € 1 млн.

Кстати, в составе есть футболист, знакомый российской аудитории. Это экс-защитник «Локо» Рето Циглер, игравший за клуб в 2012-м. Он недавно спрашивал у Антона, осталась ли в клубе Ольга Смородская. Сейчас швейцарцу 38 лет.

Миранчук слабо стартовал

В бытовом плане у Антона нет проблем: кайфует в Монтрё, наслаждается пейзажами и виноградниками Швейцарии. Но в футбольном у полузащитника пока много трудностей.

Команда при Толо преимущественно играет по 4-2-3-1 с Антоном на позиции «десятки». Полузащитник почти сразу начал выходить с первых минут – в нём действительно видят лидера, но глобально изменить ситуацию к лучшему пока не получается. По данным Opta, за семь матчей Миранчук нанёс 11 ударов (1,2 xG) и отдал 10 передач под удар (0,8 xA).

Тем не менее в семи матчах у россиянина ни одного результативного действия, а «Сьон» не одержал ни одной победы в этих встречах и сейчас идёт на восьмом месте из 13. С другой стороны, игру Антона нельзя назвать бесполезной. Вопрос в том, что уровень команды в целом не способствует еженедельным голевым подвигам.

Единственный гол Антона пришёлся на неофициальный матч – во время перерыва на сборные сыграли товарняк с «Лозанной Уши», с которой он также отдал две голевые передачи. И всё-таки этого мало, ждут выхлопа в официальных играх. Прессинга добавляет акцент швейцарской прессы на зарплату россиянина – больше него в лиге зарабатывает лишь звёздный Шердан Шакири, он сейчас в «Базеле».

Вряд ли «Сьон» снова упадёт в дивизионе, но ждать каких-либо достижений вроде еврокубков и трофеев точно не стоит. Вопросы вызывают перспективы Антона: задерживаться в столь непостоянной команде точно не нужно, но для повышения стоит доказывать прямо сейчас. Впереди у «Сьона» матч с середняком и встреча с «Базелем» в Кубке страны – можно открыть счёт голам и ассистам уже в ближайшее время.