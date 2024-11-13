Сергей Семак о словах Дзюбы: для всех хорошим не будешь, переживем

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику со стороны Артёма Дзюбы в свой адрес. Форвард «Акрона», ранее выступавший за сине-бело-голубых, упрекнул Семака в плохом отношении к себе и заявил, что не собирается жать ему руку при встрече.

© Чемпионат.com