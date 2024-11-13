Глава Ла Лиги высказался о борьбе с расизмом в испанском футболе

Хавьер Тебас высказался о борьбе с расизмом в испанском футболе.

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«Вы должны видеть, как мы эволюционировали за последние 10 лет. 10 лет назад эти расистские и гомофобные кричалки звучали на стадионах, они были. Мы запретили их, нам пришлось водить санкции, подавать жалобы на фанатов... И больше этого нет в испанском футболе, такие кричалки больше не скандируют. Сейчас мы можем найти всего одного-двух человек, которые оскорбляют игроков на стадионе.

Мы проводим очень важные информационные кампании, но простой коммуникации недостаточно. Четыре года назад Иньяки Уильямса оскорбляли в Корнелье, мы установили личности четверых, и вскоре они предстанут перед судом и получат приговор. После инцидента с Винисиусом в Валенсии мы претерпели важные изменения, теперь сами болельщики, которые находятся рядом, указывают на тех, кто становится зачинщиком расистских кричалок.

Недавно это произошло. Несколько дней назад были арестованы несколько человек, которые перед мадридским дерби разместили в социальных сетях несколько снимков в масках. Их стратегия заключалась в том, чтобы на 13-й минуте отдать дань уважения Херману «Моно» Бургосу (прозвище экс-вратаря «Атлетико» переводится как «обезьяна» – Спортс’‘) и выкрикивать расистские слова в адрес Винисиуса.

Они удалили свое сообщение, испугались и были подвергнуты санкциям.

В начале сезона мы провели переговоры со всеми командами, и мы сказали им, что если они услышат кричалки, то должны сообщить об этом. Должно быть сотрудничество со стороны игроков. Чтобы свести это к минимуму, важно, чтобы никто не молчал об оскорблениях, которые могут причинить им боль», – сказал президент Ла Лиги.