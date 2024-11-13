Сергей Пушкин допустил, что в словах Дзюбы про агентов есть правда
Футбольный агент Сергей Пушкин отреагировал на критику нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в адрес агентов.
Ранее Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что все агенты в российском футболе — зло.
— Право каждого человека выражать свои мысли. Если был неудачный опыт работы, нельзя всех подводить под одну гребёнку.
— В современном мире практически невозможно без агента?
— Тот же Дзюба может спокойно работать без агента, когда у человека есть имя. Клубы спокойно могут выйти на него самостоятельно. Возможно, в его словах есть правда, — цитирует Пушкина Metaratings.ru.
После 15 игр «Акрон» занимает девятое место с 16 очками в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре команда Заурбека Тедеева 22 ноября сыграет на выезде с казанским «Рубином».
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.