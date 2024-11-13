Сергей Пушкин допустил, что в словах Дзюбы про агентов есть правда

Футбольный агент Сергей Пушкин отреагировал на критику нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в адрес агентов.

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Ранее Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что все агенты в российском футболе — зло.

— Право каждого человека выражать свои мысли. Если был неудачный опыт работы, нельзя всех подводить под одну гребёнку.

— В современном мире практически невозможно без агента?

— Тот же Дзюба может спокойно работать без агента, когда у человека есть имя. Клубы спокойно могут выйти на него самостоятельно. Возможно, в его словах есть правда, — цитирует Пушкина Metaratings.ru.

После 15 игр «Акрон» занимает девятое место с 16 очками в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре команда Заурбека Тедеева 22 ноября сыграет на выезде с казанским «Рубином».

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