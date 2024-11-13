В футболе может появиться альтернатива ВАР.

© Sports.ru

По информации ESPN, ФИФА хочет продолжить тестирование системы FVS, которая позволяет тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов. Она использовалась на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет.

Руководящий орган мирового футбола надеется, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры, даст разрешение на применение FVS и в других соревнованиях.

Планируется, что у тренеров каждой из играющих команд будет право на два запроса за матч, после которых главный арбитр будет смотреть повторы без обращения к видеоассистентам.

Пока что систему хотят использовать только в лигах «с меньшим количеством ресурсов» – там, где на одном матче могут работать не более 4-5 камер.