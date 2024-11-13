Нападающий «Интера» жестко ответил фанату в социальной сети

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес ответил своему фанату в социальной сети о его работе и зарплате в итальянской команде.

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«Ты должен помнить, что я всегда отдаю все силы «Интеру», как в год Чемпионата мира, когда у меня была травма лодыжки. Пока другие готовились к хорошему турниру, я играл весь сезон до финала Лиги чемпионов с болью. Никогда не забывай об этом, прежде чем говорить о том, сколько мне платят», — написал у себя на странице Мартинес.

Напомним, что Мартинес стал лучшем бомбардиром в истории «Интера» среди иностранных игроков. В матче 10-го тура Серии А против «Эмполи» нападающий забил и отдал результативный пас, матч завершился со счётом 3:0. Гол в данный игре стал 134-м по счету для Мартинеса в составе «Интера». В общей зачетной таблице лучших бомбардиров «Интера» форвард сборной Аргентины занимает 6-е место.