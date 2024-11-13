Романцев рассказал, какой поступок Барко возмутил его «до трясучки»

Ветеран московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, какой момент его возмутил в поведении лидера красно-белых Эсекьеля Барко. Он выделил эпизод, в котором аргентинец пнул бутылки и чемодан медицинского штаба после того, как его заменили.

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