Актер Павел Деревянко сыграет за «Динамо» в матче против «Амкала»

Актёр примет участие в товарищеской встрече с клубом Медиалиги.

Матч между клубом Российской Премьер-лиги против победителя Кубка Медиалиги состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в рамках спецпроекта Winline «Сквозь Вселенные». Звёздным участником игры в составе московского «Динамо» станет обладатель премий «Золотой орёл» и «Кинотавр», актёр Павел Деревянко.

Два года назад в матче против «Амкала» за «Динамо» сыграл воспитанник клуба, легендарный хоккейный нападающий Александр Овечкин. Он открыл счёт в игре, которая закончилась победой бело-голубых со счётом 5:0.