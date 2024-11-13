Экс-тренер «Зенита» сравнил Дзюбу с обиженным ребенком

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал своё мнение об Артёме Дзюбе после того, как форвард «Акрона» дал резонансное интервью.

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«Надо искать проблему в себе. Дзюба ведет себя как обиженный ребенок — у него все вокруг плохие, но так не бывает», — сказал Петржела «РБ Спорт».

Петржела не может поверить, что Дзюба недоволен всеми своими бывшими тренерами. Он считает, что проблема может быть в самом игроке.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице после 15 туров РПЛ, набрав 36 очков. Лидерство удерживает «Краснодар» с 37 очками, а «Локомотив» с 34 баллами замыкает тройку сильнейших. «Акрон» расположился на девятой строчке с 16 очками.

В этом сезоне Артём Дзюба забил два мяча за «Акрон». В последней игре против «Спартака» он вышел в стартовом составе, но его команда проиграла со счетом 0:4.