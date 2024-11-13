Экс-вратарь «Локомотива» назвал лучшие команды первого круга РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев считает, что «Краснодар» и железнодорожники являются лучшими командами первого круга Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© Матч ТВ

После 15 туров в МИР РПЛ «Краснодар» с 37 очками располагается на первой позиции турнирной таблицы. «Локомотив» (34 очка) идет третьим, на второй позиции располагается «Зенит».

— Лучшие команды первого круга РПЛ? «Краснодар». И понравился, как выглядел «Локомотив», — цитирует Абаева «РБ Спорт».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.