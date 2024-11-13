Канчельскис оценил шансы «Краснодара» на титул

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

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«Раз в году и веник стреляет. Когда я играл в Англии, у нас становились чемпионами «Лидс» и «Блэкберн». В любом случае «быки» молодцы. Они бьются, они сражаются, но есть гранды, с которыми «Краснодару» тяжело бороться. Это есть во всём мире. От этого никуда не уйдёшь. Галицкому большой поклон, но «Краснодару» тяжело бороться с грандами», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, 10 ноября состоялся матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в столице Татарстана. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков и опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко.