Журналист в Казахстане исковеркал отчество Черчесова

Журналист в Казахстане на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Австрии назвал тренера Станислава Черчесова «Салмановичем», передает «Спорт день за днем».

«Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски — Приветович», — пошутил Черчесов.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?». После этого инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил «оскорбляющие казахский язык фразы». В итоге российский специалист был оштрафован примерно на 150 тысяч рублей.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.