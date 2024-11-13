Полузащитника «Тоттенхэма» могут дисквалифицировать за шутку о корейцах

Родриго Бентанкура могут дисквалифицировать за шутку о корейцах.

В июне в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма», в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Бентанкуру обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку».

Как сообщает Daily Mail, уругвайского футболиста, вероятно, дисквалифицируют на длительный срок. По информации нескольких источников, речь идет о 7 матчах бана, но это число еще не подтверждено.