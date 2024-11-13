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С Куртуа обсудили возвращение в сборную Бельгии. Вратарь «Реала» подтвердил, что не будет играть за нее при Тедеско

Тибо Куртуа не изменил своего решения относительно игры за сборную.

Вратарь «Реала» не изменил своего решения относительно игры за сборную
© Sports.ru

В августе вратарь «Реала» заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии при Доменико Тедеско. В июне прошлого года между голкипером и тренером возникли разногласия, в результате чего Куртуа неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.

По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду.

Футболист настаивает на своем решении: он не будет играть за сборную под руководством нынешнего тренера, пишет журналист The Athletic Марио Кортегана.

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