Экс-вратарь «Динамо» пояснил, когда уровень РПЛ был выше

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, во времена игры звёздных легионеров уровень РПЛ был значительно выше. Но при этом Шунин отметил, что в отсутствие иностранных игроков футбол не стал менее интересным. Наоборот, команды стали забивать больше голов, что на руку зрителю.

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