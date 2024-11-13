Широков: у «Спартака» никаких шансов на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака», «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков оценил шансы красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

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