Футболист «Пари НН» дал оценку выступлению команды в первом круге РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян оценил выступление нижегородской команды в первом круге МИР РПЛ.

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«Пари НН» набрал 15 очков в 15 турах и занимает десятую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ.

— Можно было быть и выше. Теряли очки в играх даже с тем же «Краснодаром», пропуская два в конце. С «Ростовом» упустили победу, на последних минутах назначили пенальти в наши ворота. У меня мышление чемпиона. Хочется быть выше, но хорошо, что не на последних местах. Десятое место — пойдёт, — сказал Царукян «Чемпионату».

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