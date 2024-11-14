В Брунее рассказали, почему на игру с Россией приехала молодежь

Руководитель отдела соревнований Ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена рассказала, что на игру против России приехали футболисты молодежной команды из-за того, что у некоторых футболистов основного состава есть свои дела, передает Sport24.

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«Почему не смогли приехать футболисты основного состава? У игроков выходные, у многих есть свои дела. Ранее наша ассоциация заявляла, что некоторые футболисты пропустят матч по семейным обстоятельствам», — сказала Картиена.

15 ноября сборная Брунея на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с командой России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19-го числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.