Экс-футболист «Спартака»: у Эменике в комнате был клубничный рай

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев поделился интересными подробностями об экс-одноклубнике Эммануэле Эменике.

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«У Эменике в комнате был клубничный рай. Мы жили с ним в одном номере. Эменике постоянно использовал увлажняющий крем. Заходишь, и в лицо сразу ударяет аромат клубники», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — выпускник футбольной академии московского «Спартака». Он начал свою карьеру в основной команде красно-белых ещё в 2009 году. Кроме «Спартака», Яковлев играл за клубы из разных городов, включая самарские «Крылья Советов», «Мордовию», махачкалинский «Анжи», «Факел» из Воронежа, а также казахстанские команды «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент он выступает за медийный клуб «БроукБойз».