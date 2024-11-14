Яковлев назвал лучшего футболиста, с которым играл в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев назвал лучшего одноклубника за всю свою карьеру. Он выделил бразильца Алекса из московского клуба. Также упомянул Александра Глеба, с которым пересёкся в «Крыльях Советов».

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«Алекс — лучший футболист, с которым я играл. Наверное, Глеб в лучшие годы мог бы поконкурировать с ним», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — выпускник футбольной академии московского «Спартака». Он начал свою карьеру в основной команде красно-белых ещё в 2009 году. Кроме «Спартака», Яковлев играл за клубы из разных городов, включая самарские «Крылья Советов», «Мордовию», махачкалинский «Анжи», «Факел» из Воронежа, а также казахстанские команды «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент он выступает за медийный клуб «БроукБойз».