Болельщики сборных Франции и Израиля подрались на матче Лиги наций

Болельщики сборных Франции и Израиля подрались на трибуне во время матча Лиги наций. Об этом сообщает RMC Sport.

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Во время исполнения гимна Израиля перед матчем на трибунах начали свистеть. Позднее на трибуне произошло несколько потасовок между фанатами команд. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам.

Фанаты «Баварии» и «Галатасарая» подрались в Стамбуле перед матчем ЛЧ – 70 на 30. Бросали столы и стулья, 5 человек получили небольшие травмы

Встреча группы 2 лиги A прошла в четверг, 14 ноября, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее на болельщиков тель-авивского «Маккаби» напали в Амстердаме после матча Лиги Европы. По словам фанатов, на них напали люди в масках, некоторые из них держали в руках палестинские флаги и скандировали «Свободу Палестине».