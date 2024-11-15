Жирков назвал условие, при котором матч Россия - Бруней не имел бы смысла

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Брунея не имел бы смысла, если бы азиатская команда решила сыграть вторым составом. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок российской сборной Юрий Жирков.

15 ноября в Краснодаре россияне встретятся со сборной Брунея, которая в мировом рейтинге занимает 184-е место из 210. Была вероятность, что от Брунея на игру приедет второй состав, однако главный тренер сборной бразилец Винисиус Соарес сообщил, что во встрече не примут участия только три футболиста "основы".

"Играть с кем-то надо, если руководство сборной решило провести игры, то почему нет? - сказал Жирков. - Руководству виднее, [главный тренер сборной] Валерий Карпин же в интервью сказал, что не видит смысла играть с Медиалигой".

"Другие сборные играют с такими соперниками, почему бы нашей не сыграть, если они готовы? Но еще смотря какой состав, если действительно второй, то лучше было бы провести мастер-класс с детьми, какой был на "Динамо", - добавил он.

Сборная России с 2022 года лишена возможности выступать на международных турнирах. Карпин считает, что в условиях отстранения соперниками по товарищеским матчам должны быть только официальные сборные стран.