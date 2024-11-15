Италия победила Бельгию в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА

Завершился матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Бельгии и Италии. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). В качестве главного арбитра выступил Раду Петреску. Италия одержала победу в матче со счётом 1:0.

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На 11-й минуте забил полузащитник сборной Италии Сандро Тонали, замкнув прострел с фланга.

Италия и Бельгия уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2. Италия занимает первое место в своей группе. Команда набрала 13 очков за пять матчей. Бельгия с четырьмя очками после аналогичного количества игр идёт третьей.