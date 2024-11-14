Дзюбу назвали глупым ребенком

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Legalbet заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба не обладает необходимым количеством интеллекта.

По его словам, если к 36 годам у человека не появилось ума, то рассчитывать на это с прошествием времени не стоит.

«Дзюба глупый, он не повзрослел ни черта! Хоть бы житейского чего набрался. Он глупый человек, ребенок, потому что только дети себя так могут вести. Если в этом возрасте ума нет, то и не будет», — заявил Пономарев.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

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Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.