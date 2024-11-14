УЕФА начал расследование против английского арбитра из-за скандального видео

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование против английского судьи Дэвида Кута в связи с возможным нарушением дисциплинарного регламента, сообщается на сайте организации.

— Союз назначил инспектора по этике и дисциплине для оценки потенциального нарушения со стороны Кута. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена ​​в надлежащее время, — говорится в заявлении УЕФА.

Ранее в сети появилось видео, на котором похожий на Кута мужчина называет «Ливерпуль» «дерьмом», а также обвиняет во лжи и называет «высокомерным придурком» экс‑тренера команды Юргена Клоппа, который ранее критиковал арбитра. Журналист Роб Харрис сообщал, что УЕФА отстранил рефери от работы на матчах под своей эгидой.

Ранее Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) отстранила Кута до завершения расследования ситуации.

Куту 42 года, в феврале 2023 года он работал на финале Кубка Английской футбольной лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» (2:0).