Стали известны претенденты на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Определены претенденты на приз лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards, список имен приводится на сайте организации.

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Торжественная церемония вручения премии пройдет 27 декабря в Дубае.

На награду претендуют Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

В мае лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards был признан Алонсо.