$98.37+0.41104.29+0.04
Войти в почту

«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае – Бутрагеньо и Роберто Карлос поучаствовали в церемонии. Там 40 аттракционов, можно сделать фото с фигурами игроков в натуральную величину

«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае.

«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае
© ФК "Реал Мадрид"

В среду состоялась официальная церемония открытия парка аттракционов Real Madrid World в ОАЭ, начавшего работу несколько месяцев назад. В мероприятии приняли участие директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо и посол клуба Роберто Карлос.

Площадь парка Real Madrid World составляет более 40 гектаров. В нем работает 40 различных аттракционов, в том числе самые высокие в мире летающие кресла высотой 140 метров и единственные на Ближнем Востоке деревянные американские горки Hala Madrid Coaster.

Кроме того, в парке открыта выставка Bernabéu Experience и фотозона Meet de Stars, где посетители парка могут сфотографироваться с фигурами игроков в натуральную величину. На территории комплекса также расположены официальные магазины клуба, рестораны и копия фонтана на площади Сибелес в Мадриде, где «Реал» традиционно празднует завоеванные трофеи.

Футбол
Роберто Карлос
Реал
Sports.ru: главные новости