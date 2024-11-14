Игрок «Краснодара» назвал главного гангстера российского футбола

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов назвал одноклубника Федора Смолова главным гангстером российского футбола.

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Кривцов и Смолов на данный момент вместе играют в составе «Краснодара». Ранее Смолов уже выступал за «быков» с 2015 по 2018 год.

— Кто главный гангстер российского футбола?

— Федор Смолов, — сказал Кривцов «Матч ТВ».

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