Футболист сборной России рассказал о самой жесткой шутке Карпина

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов заявил «Матч ТВ», что самый жесткий «подкол» в его адрес от главного тренера Валерия Карпина был по поводу лишнего веса.

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Кривцов играет за «Краснодар» с лета 2021 года, полузащитник не раз рассказывал в интервью о своей предрасположенности к набору лишнего веса.

— Самый жесткий подкол от Карпина в твой адрес?

— Толстый.

— История после отпуска. Ты нормально это воспринял?

— Сейчас уже — да.

— После той истории с отпуском ты вынес какой‑то урок?

— Стараюсь есть как можно меньше и более правильно. Сахара нет вообще, порции гораздо меньше, ограничиваю себя. Никакого лимонада и так далее, раньше такое позволял себе.

— Стандартный вечер в 18–19 лет?

— Чипсы, кола, как‑то так. Завязал со всем этим после истории с отпуском.

— Что больше сподвигло на осознание, шутки в сети?

— Нет, какие там шутки. Если бы я продолжил, просто не смог бы играть больше, вот и всё.

— Максимум набранного веса?

— 14 килограмм, это очень много. Но за две недели всё быстро убрал. Тренировался по шесть часов в зале на протяжении двух недель. Больше было аэробной работы, чем силовой, — сказал Кривцов «Матч ТВ».

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