Экс-футболист «Спартака» рассказал, в чем «Зенит» лучше «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов считает, что у петербургского «Зенита» сильнее состав, чем у «Краснодара».

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После 15 туров в МИР РПЛ «Краснодар» с 37 очками располагается на первой позиции турнирной таблицы. «Зенит» (36 баллов) идет вторым.

— В чем «Зенит» лучше «Краснодара»?

— Состав у питерцев сильный.

— Насколько важен чемпионский дух и победный опыт в борьбе за первое место?

— Конечно, важен. И питерцы этим обладают. Они взяли несколько чемпионских титулов подряд, что говорит о многом, — цитирует Самедова «Евро‑Футбол.Ру».

В следующем туре МИР РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде с подмосковными «Химками», «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча состоятся 23 ноября.

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