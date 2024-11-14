Царукян: очень хочу играть за Армению

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян высказался о желании играть на национальном уровне. Он признался, что хотел бы играть за сборную Армении. В то же время Царукян подчеркнул, что ему будет приятен и вызов в национальную команду России.

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