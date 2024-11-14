Игрокам «Спартака» подарили iPhone 16 за отказ от снюса

Два игрока «Спартака» из Костромы получили айфоны за отказ от снюса.

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Ранее учредитель клуба Дмитрий Хотимский пообещал подарить iPhone 16 в полной комплектации каждому игроку, кто прекратит употреблять снюс.

«Ни для кого не секрет, что бич футбольного сегмента – употребление снюса (увлаженного табака, который помещают за губой – Спортс’‘). Его употребляют от академии и до РПЛ. Практически в каждом клубе есть те, кто этим занимается. Это все видно как на ладони. Говорить о том, что такие ребята только в костромском «Спартаке» – неправильно. Футболисты мигрируют по клубам, поэтому говорить, что пришли к нам и начали употреблять, а потом ушли и перестали – тоже неверно. Мы с этим знакомы давно, потому что делаем чекап организма. Первичный признак того, что человек употребляет снюс – зубы. Он оставляет сильный налет, который тяжело проверяется. Мы проверяли так: был тест на никотин, общие анализы, проверка ротовой полости, потому что при употреблении десна либо травмируется, либо становится очень жесткой, постепенно уменьшаясь в размере. А также у нас была проверка на полиграфе. Ни для кого не секрет, что у нас в клубе каждый сотрудник, включая меня, проходят полиграф примерно два-три раза в год. Ребятам просто были заданы вопросы про употребление разрешенных и запрещенных наркотиков. Мы надеемся, что подарочные iPhone станут хорошей мотивацией перестать употреблять. Хоть зарплаты и неплохие у ребят, но последний iPhone себе не могут позволить, потому что имеют семейные обязательства, плюс у них есть другие затраты на жизнь. Мы надеемся, что последний iPhone их смотивирует, но все-таки есть надежда, что главная мотивация – общее здоровье и зубов, которые стоят очень дорого. Поглядим и посмотрим, что будет дальше, но пока только два человека в нашем клубе смогли с этим справиться», – рассказала заместитель генерального по развитию «Спартака» из Костромы Елена Трошкина.

«Спартак» выступает в LEON Второй лиге А. После 17 туров в дивизионе «Золото» команда занимает второе место, отставая от лидера на 3 очка.