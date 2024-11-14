Булыкин объяснил частые травмы футболистов

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об участившейся травме крестообразных связок у футболистов из топ-5 чемпионатов.

«Это большая нагрузка. Там и мышцы устают, связки не держат. Там много факторов, но в основном из-за того, что не успеваешь восстанавливаться и большие нагрузки. Вот два ключевых фактора, но много и других, но это основные», – цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне-2024/2025 травму «крестов» получили следующие игроки: Родри («Манчестер Сити»), Милитао («Реал»), Дани Карвахаль («Реал»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Мауро Икарди («Галатасарай»), Дуван Сапата («Торино»), Джанлука Скамакка («Интер»).

Действующий обладатель «Золотого мяча» Родри до травмы, полученной в сентябре, жаловался на слишком плотный футбольных график.