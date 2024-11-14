Полузащитник «Краснодара» ответил на претензии к себе из‑за рэпа

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что не обращает внимания на критику за свои хобби и предпочтения.

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Летом прошлого года блогер Максим Алланазаров в Telegram‑канале раскритиковал Кривцова и привел аргументы, почему тот не может считаться игроком хорошего уровня. Одним из аргументов против Кривцова было то, что футболист является рэпером. Позже комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин вступился за игрока в ответной публикации.

— Самая глупая «предъява», которую слышал: ты плохо играешь, потому что ты рэпер.

— Я эту «предъяву» даже не заметил, кто‑то мне показал это просто и всё. Но как это относится к футболу в целом? Если мне объяснят это, может быть, соглашусь. Или если укажут, что из‑за этого есть вот такие и такие моменты — опять же, может быть, соглашусь. Даже спустя время никто ничего не объяснил.

Опять же, я не понимаю, как это относится к игре в футбол. Так можно говорить о любой музыке, не только про рэп. Любой футболист и спортсмен слушает что‑то, пока едет на игру или тренировку. Им всем тоже это мешает? Они тоже плохие? Глупость. Поэтому даже не воспринимаю это как «предъяву». Если кто‑то так считает — пожалуйста, — сказал Кривцов «Матч ТВ».

C 2021 года Кривцов провел за «Краснодар» 102 матча, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач.

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