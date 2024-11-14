«Рома» объявила о назначении нового главного тренера команды

«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера команды, который он будет занимать до конца нынешнего сезона. Об этом информирует официальный сайт римского клуба.

Сообщается, что после окончания сезона 73-летний специалист займёт руководящую должность, на которой он будет консультировать владельцев клуба по всем спортивным вопросам. Поиск будущего тренера «Ромы» продолжится в течение следующих месяцев. Раньери также поможет руководству «волков» с выбором специалиста, который будет руководить командой в дальнейшем.