Назван российский вратарь, который может уехать в европейский клуб

Знаменитый в прошлом отечественный голкипер Владимир Габулов, выступавший в том числе за московские ЦСКА и «Динамо», а также за сборную России назвал следующего отечественного голкипера, который вслед за Матвеем Сафоновым может отправиться играть в европейский чемпионат.

«Кто следующий из российских вратарей, после Сафонова, может перейти в топовый европейский клуб? Не думаю, что это будет Максименко. Я бы назвал Агкацева. По стабильности, потенциалу и своему возрасту он сейчас один из сильнейших голкиперов России. Ему главное продолжать работать в том же духе и стараться продолжать также влиять на результаты команды, как он это делает сейчас»,— приводит слова Габулова Legalbet.

Специалист считает, что Агкацев серьезно влияет на результаты «Краснодара», что является главным качеством вратаря, необходимым на топ-уровне. Именно этот момент отличает его от выступающего в московском «Спартаке» Александра Максименко. Габулов не был удивлен тем, как Агкацев заменил проданного во французский «Пари Сен-Жермен» за 20 млн евро Сафонова.

В текущем сезоне Акгкацев в 18-ти матчах пропустил 11 мячей, столько же раз отыграв на «ноль». «Краснодар» лидирует после первого круга в Российской премьер-лиге с 37 очками за 15 встреч.