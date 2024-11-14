Карпин заявил, что у него нет претензий к футболистам сборной в плане настроя

Футболисты сборной России приезжают в национальную команду с максимальным настроем и бьются до конца в товарищеских матчах, у главного тренера Валерия Карпина нет претензий к игрокам. Об этом Карпин рассказал журналистам.

В 2024 году сборная России провела три матча. В марте россияне в Москве обыграли сербов (4:0), в июне в Минске - белорусов (4:0), в сентябре в Ханое - команду Вьетнама (3:0). 15 ноября в Краснодаре сборная России сыграет с командой Брунея, 19 ноября в Волгограде состоится встреча с сирийцами.

"Оценить, наверное, [год] будет не совсем корректно, официальных соревнований нет, только товарищеские матчи, - сказал Карпин. - Я бы не оценивал серьезно результаты в этом году. Оценивать эти матчи сложно, с Сербией сыграли хорошо. Но даже в таких условиях футболисты с удовольствием приезжают и выкладываются, бьются. Претензий к футболистам нет, это главный вывод этого года. Это очень радует. Дебютируют еще [Алексей] Батраков, [Станислав] Агкацев. Оценивать с точки зрения результата неправильно".

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.